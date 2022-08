Pecco Bagnaia è salito sul gradino più alto del podio per la terza volta consecutiva in questa stagione, centrando la vittoria nel Gran Premio d’Austria di MotoGP disputato sul circuito del Red Bull Ring, nei pressi di Zeltweg. Era dal 2008 che un pilota Ducati non raggiungeva questo traguardo: infatti fu Casey Stoner a centrare l’ultima tripletta consecutiva per la casa di Borgo Panigale.

Partito con il secondo tempo, Pecco è stato ancora una volta protagonista di una gara perfetta che lo ha visto al comando dall’inizio [...]



