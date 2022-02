Francesco Bagnaia e Jack Miller hanno concluso i primi test precampionato MotoGP del 2022

sul Sepang International Circuit, in Malesia. Durante le due giornate, i piloti del Ducati Lenovo

Team hanno potuto girare nuovamente sul tracciato malese (assente nel calendario della

MotoGP da due anni) con le loro Desmosedici GP in configurazione 2022.

Nonostante le temperature elevate, i piloti della squadra di Borgo Panigale hanno trovato

buone condizioni in pista, salvo le ultime ore della seconda giornata disturbate dalla pioggia.

Nel corso del test, sia Bagnaia che Miller hanno proseguito nel programma di lavoro [...]





