Francesco Bagnaia è stato il dominatore assoluto GP di Spagna, sesto appuntamento del Campionato Mondiale MotoGP 2022, in programma sul Circuito de Jerez – Angel Nieto, in Andalusia.

Dopo essere stato il più veloce sia nella FP3 che nel turno di FP4, il pilota del Ducati Lenovo Team ha impressionato tutti anche in qualifica, firmando una straordinaria pole position da record. Per Bagnaia si è trattata della settima pole position in MotoGP e la prima in questa stagione, dopo l’ultima ottenuta lo scorso anno nel GP dell’Algarve disputato a fine [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.