Tra i piloti da seguire con grandissima attenzione nella stagione 2022 del Motomondiale c’è sicuramente Celestino Vietti Ramus. Il pilota di Coassolo di Moto2 in forza alla VR46 può ripercorrere le orme di Pecco Bagnaia ed è atteso al definitivo salto di qualità. Nei primissimi test di Jerez de la frontera, Celestino Vietti è andato davvero forte, mandando un chiaro segnale a tutti i suoi avversari. Molti addetti ai lavori lo indicano come il favorito per la conquista del titolo iridato di classe, nonostante la sua giovanissima età, e la [...]





