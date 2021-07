Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Dopo la grande prova di Misano qualche settimana fa, Alessio Finello è tornato in pista a Imola più carico di prima sin dalla vigilia riuscendo alla fine a migliorare ancora il suo miglior piazzamento stagionale nel National Trophy 600.

Il rider del team Blacksheep ha trovato subito il giusto feeling con una pista che, come anticipava, si addice molto al suo stile di guida. Detto fatto dunque per il settimese, bravo a sistemare [...]