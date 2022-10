Moto, Pecco ad un passo dal titolo mondiale: in 200 incollati alla tv nella sede del Fan Club a Chivasso.

Due punti. Sono quelli che tengono ancora in gioco Quartararo. La vittoria del motomondiale si deciderà all’ultima gara in programma a Valencia domenica 6 novembre.

A Pecco Bagnaia, leader nella classifica piloti, basterà piazzarsi tra i primi 14 posti. A Sepang, in Malesia, il pilota Chivassese ha disputato una gara perfetta scalando posizioni: partito nono alla prima curva era già secondo. Poi il duello con Enea Bastianini del team Gresini e la vittoria strappata all’ultimo giro.

Ma che tensione perché ad un certo punto, al 14º giro, con Bastianini davanti e Pecco in scia, si è perfino scomodato il grande capo Ducati, l’ingegnere Gigi Dall’Igna, che ha lasciato la sedia nel box per andare a parlare con il team manager Davide Tardozzi e il direttore del progetto Moto Gp Paolo Ciabatti.

Perché al 12º giro il team Gresini aveva messo la scritta “Bagnaia” sulla tavella di Enea Bastianini, il quel momento al comando. Un giallo? Ma Pecco è riuscito ugualmente a passare al comando fino a tagliare il traguardo primo, Bastianini secondo e Quartararo terzo.

A tifare per Pecco, questa mattina, nella sede del Fan Club a Chivasso erano circa 200 le persone. Luca Cena presidente del Fan Club promette una grande festa: “Non sappiamo ancora se saremo qui nella nostra sede o in piazza a Chivasso. Una trentina di noi voleranno a Valencia perché vogliamo una tribuna tutta colorata di rosso Ducati”.

Intanto da ieri Chivasso è colorata di rosso: una bandiera con il numero 63 sventola davanti alle vetrine di ogni negozio in via Torino, via Po e in tutto il centro storico.

