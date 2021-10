Mosca, moschettone, moschetto, mosco, mosca e moschea.

Oggi mi permetto di divagare su queste parole che sembrano avere un’origine comune, ma non è così! Parto dalla mosca, quel piccolo e petulante insetto dal corpo scuro, con proboscide protrattile e un paio di ali trasparenti. E’ talmente noiosa, petulante, insopportabile che cosi definiamo certe persone vengono definite noiose come una mosca, e pesi mosca nel pugilato le categorie di pesi leggeri . La mosca, non è inutile ma svolge un ruolo fondamentale nei processi di decomposizione del materiale organico ma, proprio perché si posa sulle deiezioni può essere vettore di batteri come la salmonellosi, pur rimanendo non particolarmente pericolosa per l’uomo. Una volta il neo finto che le donne si applicavano al viso o sulle spalle, ma anche il chicco di caffè tostato che si aggiunge ad alcuni liquori: sambuca con la mosca. La parola mosca deriva dal latino musca. Dalla parola mosca arriviamo al lemma moschettone. La parola moschettone deriva da moschetto, perché in origine indicava nello specifico il gancio che reggeva il moschetto. Questo speciale gancio metallico è di varia forma e dimensione, provvisto di un elemento a molla mediante cui si assicura la chiusura del gancio stesso, il quale assume, chiuso, le caratteristiche di un anello; utilizzato in genere per appendere o tenere sospesi oggetti. Pensate che fra i tipi più piccoli, quello che serve a fissare l’orologio da tasca alla catena e l’estremità di questa all’occhiello della giacca, quello in cui s’inserisce l’anellino delle catenine da collo per assicurarne la chiusura, quelli di cui sono muniti i portachiavi e quelli per pendagli. Il moschettone oggi trova un uso particolare in alpinismo, dove è indispensabile quando si impiegano chiodi da roccia o da ghiaccio. Come detto il moschettone deriva dal moschetto, arma da fuoco ad avancarica derivata dall’archibugio. Il nome trae origine dalla mosca, che è una piccola porzione di peli sul viso che crescono negli uomini tra la parte inferiore del labbro e e la parte superiore del mento. Da ragazzo mi ricordo che era molto popolare, specialmente negli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso, il pizzetto. L’origine di tale moda di taglio di barba risale al Medioevo, la vediamo utilizzata da Shakespeare e poi personaggi come Luigi XIII e Richelieu . ed il moschetto appunto si appoggiava l’arma alla spalla, dal moschetto derivano i moderni fucili dalle carabine al mitragliatore o mitra. Per essere precisi sul moschetto, in origine questa parola indicava la freccia per balestre e poi al moschetto come detto che all’inizio era molto pesante e richiedeva l’appoggio su una forcella piantata nel terreno, e per questo era affidata a soldati di eccezionale prestanza fisica, i moschettieri, che nel combattimento venivano distribuiti nei reparti di fanteria comune, armata di picche. Dalla mosca insetto arriviamo al mosco mammifero ruminante asiatico simile al cervo ma senza corna. Nel maschio, una ghiandola ventrale secerne una sostanza odorosa chiamata muschio, da qui il nome da latino scientifico moschus a sua volta dal greco mòschos, animale giovane e poi muschio. Da mosca, moschettone, moschetto arrivo alla città di Mosca, capitale delle Russia. La zona apparteneva al boiardo Kuchka. Ma lo spietato principe Jurij Dolgorukij si innamorò di sua moglie, lo giustiziò e ne confiscò le terre, su cui sorse una piccola fortezza palizzata nel 1147. Pensate che il nome del nobile Kuchka rimase legato a Mosca per molto tempo. Fino al XV secolo c’era un distretto nel centro di Mosca chiamato Kuchkovo Pole, campo di Kuchka. Alcuni ricercatori fanno derivare il nome di Mosca proprio dalle lingue ugro-finniche. C’è un generale consenso che la città sia stata chiamata così per il fiume Moscova. Ma da dove viene il nome del corso d’acqua? Secondo lo storico Stefan Kuznetsov, le radici della parola Moscova sono i termini ugro-finnici Maska, orso, e Ava, argine. Il luogo sarebbe stato popolato da molti esemplari e l’orsa femmina potrebbe essere stata una specie di animale totem per le tribù che vivevano qui. Secondo alcuni storici si ritiene che Mosca significhi “bagnato o “paludoso”, e il nome si riferirebbe alle condizioni naturali del luogo. Nella Russia medievale il nome fu anche spesso collegato a Mèsec, uno dei leggendari figli di Noè, per cercare di inserire la Russia nella storia mondiale e nella tradizione biblica. Ed ecco arriviamo ad un nome che sembra simile ma non ha nessun nesson con i precedenti moschea che secondo alcuni deriva dal francese mosquée, inteso come profumata, alterazione, secondo mosc, muschio. Ma l’opinione degli storici è che derivi dello spagnolo mezquita, meschita a sua volta dall’arabo masgid, luogo di adorazione. Edificio del culto musulmano che, secondo la tradizione, deriverebbe la sua prima forma architettonica dalla casa di Medina in cui Maometto era solito riunire i primi proseliti per discutere questioni liturgiche e religiose. Concludo questa divagazione ritornando alla parola mosca con i suoi modi di dire in italiano usati nella pesca con l’amo, qualunque esca artificiale che imiti insetti senza far di una mosca un elefante, nel senso di esagerare e ingigantire l’argomento. Ne voglio qui pigliar mosche, perdere tempo o andare come mosche al miele, indurvi a precipitarvi con entusiasmo verso questo argomento come le mosche ne voglio farvi saltare la mosca al naso, provocandovi irritazione, come può fare una mosca che insiste a posarsi ripetutamente sul naso di qualcuno. Forse sono una mosca senza capo, con uno scritto sconclusionato, senza avere una direzione, un obiettivo, uno scopo come la mosca che vola adesso nella stanza. Ho scritto questo perché l’alternativa era quella di guardare le mosche che volano, e personalmente non amo oziare, e spero che leggerete il tutto senza non sentire volare una mosca, senza il minimo rumore. Concludo con una favola di Fedro quando una Mosca posatasi sul timone di un carro redarguiva la mula che lo trainava minacciandola di trafiggerle il collo se non avesse aumentato l’andatura. Ma la mula le rispose che poteva risparmiarsi quelle minacce, poiché l’unica cosa che poteva intimorirla realmente era la frusta del cocchiere.

Buona vita a tutti.

Favria, 14.10.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Mi capita quando osservo un vero amico di guardare me stesso allo specchio. Felice giovedì.

Commenti