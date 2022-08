Non ce l’ha fatta un ciclista di 62 anni, Valerio Macaro, investito lo scorso 26 luglio mentre era in sella alla propria bicicletta sulla provinciale 501 tra Venaria e Borgaro, nel Torinese. L’uomo è morto questa mattina all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, dove era stato ricoverato subito dopo l’incidente. Residente a Venaria, il ciclista era stato investito da una Dacia Duster condotta da un automobilista torinese di 70 anni, denunciato in un primo momento per lesioni stradali.

