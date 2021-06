Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Dopo l’inaugurazione del nuovo programma il 5 giugno scorso, Morenica_NET Whatever It Takes offre un fine settimana di eventi nelle due giornate del 12 e 13 giugno a Chiaverano e Ivrea.

Una location alternativa e sempre all’aperto per lo spettacolo Open di e con Mattia Fabris accompagnato dalla chitarra elettrica di Massimo Betti, sabato 12 giugno h 21,30 in Piazza Ombre, nello spazio del Circolo del Tennis a Chiaverano. Si parla difatti di tennis e del grande campione André Agassi, partendo proprio dalla sua biografia che racconta la storia non solo di un tennista ma anche di un uomo che, mentre diventa inesorabilmente uno dei migliori di tutti i tempi, cerca di rispondere alla domanda madre di tutte le domande “Chi sono io? Chi è l’uomo André Agassi?”. Una domanda con la quale ogni uomo, più volte nel corso della vita, si confronta.

Il giorno successivo – domenica 13 giugno h 21,30 – si torna nel Cortile del Museo Garda di piazza Ottinetti a Ivrea per lo spettacolo di e con Raffaella Tomellini dal titolo Malala, la ragazza pachistana premio Nobel per la pace che da tempo conduce un’instancabile lotta per il diritto inalienabile allo studio. Lo spettacolo ha ricevuto il patrocinio di Amnesty International con la motivazione: “per mettere in scena una rappresentazione in cui spettatori e spettatrici si sentono inevitabilmente coinvolti, per prendere infine coscienza di quanto l’istruzione, per milioni di bambine e bambini di tutto il mondo, sia ancora un diritto per il quale lottare, a costi altissimi”.

Entrambi gli appuntamenti saranno preceduti da itinerari alla scoperta del territorio a cura del tour operator Life in Progress di Ivrea con partenza alle h 17: sabato 12 il walking tour con guida “Chiaverano, il borgo del buon vivere” alla scoperta dell’immenso patrimonio storico, naturalistico e vitinicolo dell’anfiteatro morenico; domenica 13 il tour nelle architetture Olivettiane del sito Patrimonio Mondiale attraverso il percorso “La Fabbrica Sociale di Adriano Olivetti”.

Il programma prosegue con…

Il programma proseguirà sabato 19 giugno Sino, produzione Baobab Musiche e danze d’Africa, impianto coreografico rituale della giovane coreografa Giulia Ceolin, vincitrice del contest Danza in un minuto 2021.

Un benvenuto all’estate nella giornata di domenica 20 giugno, organizzata nella splendida cornice dell’Area Santo Stefano di Chiaverano con diversi ospiti quali Tiziano Fratus, Lontana Re, Matteo Saudino, Marta Lucchini, Francesca Cinalli e Paolo De Santis, in una sequenza di pratiche e brevi performance per celebrare la natura e la sua forza creatrice, educando alla scoperta e al rispetto della stessa.

Le bugie bianche di Alessandro Berti in Black Dick animano la serata di domenica 27 giugno, prendendo spunto da suggestioni interrazziali legate al corpo del maschio nero visto con gli occhi del maschio bianco.

Nel primo settimana di luglio, incontriamo il Collettivo Biloura in “Amarsiamorsi” (venerdì 2 luglio) spettacolo ispirato alle riflessioni sulla vita e sulla morte che ha ricevuto una speciale menzione al Festival Internazionale Bangkok Theatre 2018, e il giorno successivo sabato 3 luglio si sale in scena coi ragazzi dei centri diurni e di diverse associazioni del territorio, giovani e studenti in IoSonoChi, progetto a cura del Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. per la regia di Renato Cravero.

Suggestioni klezmer e balckan nel ritmo travolgente dei Mishkalé nel concerto Oriental gran tour al Cortile del Museo Garda sabato 17 luglio, mentre il Teatro Bresci è in scena sabato 24 luglio con lo spettacolo Borsellino, un omaggio a uno dei personaggi più importanti e prestigiosi nella lotta contro la mafia.

Appuntamento di punta, domenica 1° agosto con Moni Ovadia che legge e commenta l’enciclica di Papa Francesco in Laudato Sì per denunciare l’attuale crisi ecologica e l’assoluta necessità di un mutamento radicale nella condotta dell’uomo.

E ancora l’arte circense di Soralino con “Inbox”, un duo pluripremiato (attualmente ingaggiato dal Circ du Soleil) che martedì 10 agosto porta in scena uno spettacolo sorprendente, giocando con dei cartoni, lanciandoli e impilandoli sul bordo della catastrofe.

Ancora il tema ambientale affrontato dalla Compagnia La Ribalta sabato 21 agosto nello spettacolo Il Settimo Continente, ovvero l’enorme isola di plastica presente nell’Oceano Pacifico scoperta ormai trent’anni fa da Charles Moore. Sabato 28 agosto Morenica_Net ospita Roberto Latini in Cantico dei Cantici inno alla bellezza che ha vinto due Premi Ubu nel 2017 per miglior attore e performer e miglior progetto sonoro.

Nel programma di settembre 2021 un primo studio di Antigone WEB di e con Francesca Brizzolara, progetto vincitore del bando WIKI-Teatro Libero indetto da Wikimedia Italia che affronta la tematica dell’accesso libero alla cultura, ed il 25 settembre al Teatro Bertagnolio l’omaggio a Guido Gozzano di Lorena Senestro accompagnata al pianoforte dall’ironico Andrea Gattico, in La signorina felicita ovvero la felicità, produzione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale/Teatro della Caduta.

Gli ultimi appuntamenti in ottobre, sabato 2 il musical Back from the future della Compagnia Andromedache, attraverso il linguaggio della magia, propone un percorso inedito, tutto cantato e ballato dal vivo, tra i grandi musical, dai classici alle nuove produzioni di Broadway; sabato 9 ottobre L’anarchico non è fotogenico, produzione Quotidiana.com in cui Roberto Scappin e Paola Vannoni ripensano al ruolo del teatro contemporaneo; sabato 23 ottobre la danza dei giovani e pluripremiati Zoe Bernabeu e Lorenzo Covello in Un po’ di più alla ricerca di un nuovo, precario equilibrio; ultimo appuntamento della stagione sabato 30 ottobre con VOLO, produzione Tecnologia Filosofica e Morenica Cantiere Canavesano, progetto sulla prevenzione della violenza di genere che dal 2019 incontra il pubblico e le scuole superiori e le Università del territorio, in collaborazione con la Casa delle Donne di Ivrea, il Soroptimist International-Sezione di Ivrea e Canavese, il Progetto Violetta-la forza delle donne.

La stagione Morenica NET – L’estetica del sogno è un progetto di Tecnologia Filosofica e Compagnia Andromeda. Con il contributo e il sostegno di: Fondazione Piemonte Dal Vivo | Corto Circuito Piemonte 2020; Comune di Ivrea e Fondazione Guelpa; Fondazione CRT; Regione Piemonte; Comune di Chiaverano. Sponsor AEG Cooperativa, in collaborazione con Associazione Pubblico 08, ZAC! Zone Attive di Cittadinanza, La Galleria del Libro di Ivrea, NaturLife, Tour operator Life in Progress, Associazione Sensounico. Media partnership Turismo Torino e Provincia, Ivrea Smart City App.

Tutti gli eventi sono organizzati nel rispetto delle norme di sicurezza e prevedono il distanziamento dei posti a sedere. Per le persone che vivono nello stesso nucleo famigliare non vi è obbligo di distanziamento fisico. Gli spettatori sono invitati al rispetto delle disposizioni di sicurezza, ad indossare la mascherina, a non creare assembramento ed a collaborare con l’organizzazione per la registrazione dei dati personali.

In caso di pioggia, per gli eventi all’aperto sono previste sedi alternative.

Link alla brochure con schede spettacolo

https://drive.google.com/file/d/18eDpjcXscXowbnglqNALLEAAvq0dVYkk/view?usp=sharing

Biglietti

intero € 12, ridotto € 9 (under 12)

Biglietti 19 giugno biglietto unico € 8

Biglietti 20 giugno

Passeggiata con Tiziano Fratus € 25

Laboratorio a cura di Lontana Re € 10

Spettacoli pomeridiani € 20

3 luglio ingresso libero

Biglietti 1° agosto (Moni Ovadia) ingresso unico € 15

Prevendita

La Galleria del Libro, Via Palestro 70, Ivrea (tel. 0125 641212)

Alimentari La Censa, Chiaverano (tel. 0125 54813)

Vendita diretta a partire da mezz’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Necessaria la prenotazione ai numeri:

3383781032 – 3387625380 – 3479731968

Luoghi

Cortile del Museo Garda piazza Ottinetti, Ivrea

Teatro Bertagnolio via del Teatro 19, Chiaverano

Area Santo Stefano, Chiaverano

Tennis, Piazza Ombre Chiaverano

Movicentro ZAC! via Dora Baltea 40/b, Ivrea

Teatro Giacosa piazza Teatro 1, Ivrea.

Tours a cura di Life in Progress.

I tours si confermano con un numero minimo di adesioni e devono essere prenotati entro 4 giorni dalla data. Info e prenotazioni 3898424683, dettagli sui singoli tours su www.agenzialifeinprogress.com.

I partecipanti ai tours avranno accesso a pranzi/aperitivi/cene convenzionati prima dell’inizio degli spettacoli, presentando apposito coupon (che sarà fornito al termine dei tours) presso:

Caffé Canavesano (aperitivo) Via Palestro 53, Ivrea

Ristorante La Lucciola (cena) Vicolo Cantarana 12, Ivrea

ZAC! Zone Attive di Cittadinanza (aperitivo o cena) Via Dora Baltea 40b, Ivrea

Caos Pub (pranzo, aperitivo o cena) Corso C. Zuffo 10, Chiaverano

Organizzazione Tecnologia Filosofica, Compagnia Andromeda, Sensounico

Direzione artistica Francesca Brizzolara, Matteo Chiantore, Renato Cravero

Comunicazione e ufficio stampa Roberta Cipriani

Amministrazione Antonella Cafasso – Grafica Luca Zocco

Fotografia Luisa Romussi, Davide Bruschetta

