MONTEU DA PO. Raffaella, medico e mamma: “Le mascherine a scuola? Possono far danni”

MONTEU DA PO. Raffaella, medico e mamma: “Le mascherine a scuola? Possono far danni”. Raffaella Napoletano, medico specialista in oncologia, direttore sanitario alla rsa di Sciolze, esercita alla clinica San Luca di Pecetto Torinese. Vive a Gassino Torinese. E’ un dottore, ma è anche una madre: per [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti