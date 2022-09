La festa patronale della Madonna del Rosario a Monteu da Po inizierà venerdì 30 settembre alle 20 con la Gran frittura di pesce e la musica live con i Bassorilievo. Continuerà poi sabato 1 ottobre con la consueta “Stramonteu”, la corsa non competitiva all’interno del nostro bel comune. Seguirà poi, dalle 19.30, la VII Sagra della patata farcita con grigliata di carne.

L’accompagnamento musicale sarà con Fabry Dj & Dj Fabry. Questa sarà la nostra serata super giovanile, infatti abbiamo invitato anche l’XXL Café per i loro cocktail tanto amati dai nostri giovani. Domenica 2 ottobre invece sarà una giornata piena di eventi e attività per i più grandi e per i piccini. Alle 10.30 ci sarà la benedizione dei trattori e a seguire l’Expo trattori che quest’anno porterà con sé una novità… l’aratura di una volta! Alle 12.30 apriremo la cucina con alcuni piatti innovativi. Il pomeriggio invece sarà dedicato interamente ai giochi: giochi da tavola, di ruolo e all’aperto, ma anche laboratori divertenti e utili insieme alla Croce Rossa di Lauriano e all’associazione Giocaliffo.

Per i più grandi, invece, si svolgerà lo storico torneo dei borghi. Alle 19.30 apriremo il nostro padiglione per la famosissima XVIII Sagra della Panissa e bollito misto, ci salutiamo poi in compagnia di Loris Gallo e dell’ASD Liberty Dance. Insomma, ce n’è per tutte le età e per tutti i gusti! Appuntamento in piazza Bava per tutti gli appuntamenti.

