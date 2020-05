MONTEU DA PO. Mencagli: “Sarebbe meglio restare chiusi per non rischiare di più domani”

Il Covid19 in poco è tempo è riuscito a stravolgere la nostra quotidianità, modificando il modo di comunicare, di lavorare e portando alla chiusura di tutte le attività commerciali. Ha spento le luci delle città, dei bar e dei ristoranti, ma non è riuscito a spegnere la dedizione e la motivazione di una vita, quella che coinvolge Fabrizio Mencagli e il suo ristorante di Monteu da Po, da quando aveva 14 anni.

Classe 1968 e un amore per la cucina e l’attività di famiglia che lo portano ad andare avanti con costanza da anni.

Dal 1981 quando apre la sua attività, che con il tempo da semplice cucina casalinga trasforma in un ristorante con la sua specialità di spicco: la paella valenciana.

Da sempre presente, con e per la sua passione, con e per i suoi clienti ed anche oggi, nonostante la situazione difficile, non si abbatte.

“La mia è una piccola realtà familiare che condivido con mio papà ormai in pensione, mia figlia Veronica e la mia dipendente Cinzia – racconta Fabrizio –. La situazione attuale e futura è abbastanza confusa e incerta, mi confronto anche con i colleghi della Federazione Italiana Cuochi, di cui faccio parte… E sono tanti che non vogliono aprire. I costi da sostenere sono molti, richiedono sanificazioni e l’inserimento di dispositivi di sicurezza e poi ci sono i dipendenti, a loro volta da supportare…Dovremmo essere tutelati e sostenuti dallo Stato, dopo tanti anni che si versano tasse, sarebbe il minimo. Sono dell’idea che per quanto riguarda il mio settore dovrebbero tenere tutto chiuso, almeno fino a quando non si possano garantire le condizioni normali di lavoro. Aprire adesso potrebbe anche dire chiudere definitivamente domani”.

Un pensiero forte quello di Fabrizio, ma che lascia spazio anche alla nostalgia: “Nonostante le criticità del momento, ho aderito all’iniziativa del Comune per la consegna a domicilio dei miei piatti, ma mi manca tantissimo il contatto con le persone che è la base di tutto, è il bello del mio lavoro… Non è solo un ristorante, ma è un modo per ritrovarsi, per confidarsi e per socializzare – ed aggiunge ancora –. La mia speranza è che il tutto si stabilizzi e che si possano ricevere degli aiuti concreti che ci permettano di ripartire. Non mancano le paure ovviamente, quella in particolare che questo momento non passi, ma sicuramente ha aperto nuove prospettive e mi ha spronato a migliorarmi e a creare nuove iniziative, come la novità dell’asporto”.

Un temerario Fabrizio, ma soprattutto un appassionato che ha fatto del suo lavoro una ricetta perfetta.

Quella composta dalla simpatia e dall’allegria che lo contraddistinguono da sempre e che in un momento particolare come questo lo rendono ancora più forte e creativo, al punto da continuare a portare quel pizzico di entusiasmo che non guasta mai.

