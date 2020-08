MONTEU DA PO. L’avvocato Boraso lancia la sfida a Ghion

E’ Alexander Boraso, 46 anni, di professione avvocato, il candidato a sindaco espressione dell’ultima opposizione di Laura Gastaldo e Graziano Bronzin, che se la vedrà con Elisa Ghion alle urne del 20 e 21 settembre.

Attore fondamentale nel processo contro l’ex responsabile finanziaria del Comune nella vicenda del 2012 relativa agli ammanchi, Boraso ha dato la sua disponibilità a guidare, con entusiasmo, una lista formata da volti vecchi e nuovi della politica montuese e su cui, a pochi giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione, vige ancora il massimo riserbo.

Avvocato civilista con studio a Torino e a Brusasco, Boraso fino a qualche anno fa abitava a Monteu e ora vive a Verrua Savoia.

Non trapela ancora nulla sulla lista di Elisa Ghion, già sindaco nel periodo 2007 – 2012, in questi giorni al lavoro per definire gli ultimi dettagli e le ultime adesioni al progetto.

Quasi certa anche l’eventuale terza lista che potrebbe candidare a sindaco uno tra gli ex amministratori Marco Ferrero e Walter Monti, rispettivamente assessore e vice sindaco durante l’amministrazione di Vittorio Covacci che si è conclusa con il commissariamento. I rumors del paese li davano “affaccendatissimi” nel chiudere la lista. Ieri sera l’indiscrezione: ci saranno anche loro.

Il termine ultimo per la presentazione delle liste è fissato in venerdì 21 agosto. Si vota domenica 20 e lunedì 21 settembre.

