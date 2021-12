Sono giorni segnati dal lutto, questi, per la comunità di Monteu da Po.

Nella serata di sabato 4 dicembre si è spento Giovanni Bottacin, da tutti conosciuto semplicemente come “Botta”. Aveva 66 anni, viveva a Monteu dal 1995 e, da allora, aveva saputo farsi volere bene e amare da tutti. A portarlo via, un male incurabile.

Volontario dal cuore d’oro, era sempre in prima fila per la Pro loco del paese e per il gruppo comunale di Protezione Civile.