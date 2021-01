MONTEU DA PO. I volontari puliscono le strade di Mezzana dalle discariche abusive

I volontari del paese ripuliscono dalle discariche abusive le strade di frazione Mezzana.

“Alcune zone, in frazione Mezzana – commentano dal Comune – utilizzate dai criminali ambientali, sono state ripulite. Un grazie alle volontarie che hanno lanciato la chiamata all’azione e che lunedì hanno iniziato a imbustare i rifiuti.

Grazie anche ai cantonieri Roby e Luca che hanno proseguito nella raccolta dei materiali più pesanti”.

Ora è tutto stoccato nella zona sfalci dietro il cimitero in attesa dell’intervento di rimozione da parte di Seta.

“Segnalate, segnalate e segnalate alle forze dell’ordine se vedete persone che utilizzano le strade del nostro Comune come una discarica – è l’esortazione dal Comune -. L’area “vera e propria”, dove conferire i rifiuti, a breve entrerà in funzione in Via tre Po a Cavagnolo. Anche i nostri corsi d’acqua meritano rispetto, non utilizziamoli come cestini. E… lasciare i bisogni dei nostri cani a terra è un grave atto d’inciviltà! La via che va al cimitero sta diventando una latrina!”.

Commenti