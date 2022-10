Dopo 18 anni di servizio a Monteu da Po, dedicati alla Parrocchia di San Giovanni Battista, Don Piero Massaglia terminerà il suo mandato di parroco il prossimo 6 novembre. L’annuncio a Messa, la scorsa settimana.

Dopo 18 anni trascorsi a battersi per la “sua” Chiesa, anche attraverso le colonne di questo giornale, a tentare in tutti i modi di cercare soluzioni alle problematiche della parrocchia, Don Piero lascia per avvicendarsi con Don Armand, già parroco delle vicine Cavagnolo e Brusasco.