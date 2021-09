MONTEU DA PO. Per poter svolgere lavori stradali sulla provinciale 105 dir. 1 di “Monteu”, dal km 0+100 al km 0+700 a tratti saltuari, a partire dal 6 settembre e fino all’11 dicembre la direzione Viabilità della Città metropolitana procederà a chiusure temporanee della strada limitatamente ai punti in cui si renda indispensabile per l’esecuzione dei lavori.

Quando sarà vietato il transito, il traffico verrà deviato su percorso alternativo lungo la Sp 105 e su strade comunali limitrofe. I lavori consistono nel consolidamento dei muri di sostegno, nella sostituzione dei parapetti ammalorati e nella realizzazione dei relativi banchettoni.