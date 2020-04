MONTEU DA PO. Coronavirus: è morto Alfredo Mason

MONTEU DA PO. Il coronavirus s’è portato via Alfredo Mason. Lauriano e Monteu da Po sono sprofondate nel dolore.

Agricoltore, titolare con la sindaca di Lauriano Matilde Casa della cooperativa agricola “Corneliana”, in frazione Mezzana, Alfredo Mason era conosciutissimo in collina.

Classe 1953, era un uomo tutto d’un pezzo e, come si dice, un grande lavoratore.

“Passava nella nostra azienda dalle 10 alle 15 ore al giorno, tutti i giorni della settimana – lo ricorda, e ancora non ci crede, Matilde Casa, con la voce rotta dal dolore -. Lo conoscevo da sempre, l’ho sempre visto qui: prima al lavoro con mio papà, poi socio della mia attività. E’ una notizia terribile”.

Alfredo Mason era anche il presidente del Consorzio Irriguo Canale Gazzelli, oltre che un Alpino.

A Monteu e a Lauriano tutti gli volevano bene.

I primi sintomi del Covid-19 sono comparsi la scorsa settimana. Venerdì la corsa in ospedale a Chivasso, il ricovero in terapia intensiva e poi la tragica notizia di ieri.

“L’ho visto solo qualche giorno fa – racconta la sindaca Casa, che ora dovrà inevitabilmente osservare un periodo di quarantena -. Se ne è andato in pochissimo tempo: Alfredo non era una persona che correva dai medici, se li chiamava è perché stava davvero male”.

Alfredo Mason è morto per Covid-19, indipendentemente dalle altre patologie di cui soffriva: se questo maledetto virus non fosse arrivato anche sulla collina di Chivasso, lui sarebbe ancora qui.

Lascia la moglie Rosalba, con cui viveva in frazione La Pietra a Monteu da Po, i quattro figli Sabrina, Enrico, Marco e Debora e i nipoti Pietro, Tommaso, Alessia e Viola.

I funerali non verranno celebrati, così come prevede il decreto ministeriale per il contenimento del coronavirus.

Al dolore della sua scomparsa s’aggiunge quello di non potergli porgere nemmeno un ultimo, sentito, saluto.

