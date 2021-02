MONTANARO:Niente Carnevale, ma restano in carica le maschere 2020

MONTANARO:Niente Carnevale, ma restano in carica le maschere 2020

Ed anche a Montanaro, per questo 2021, lo storico Carnevale non si farà. Una scelta che si poteva prevedere, viste le restrizioni imposte dal Covid19, ma che non ha messo a tacere l’entusiasmo della Proloco e del suo neo presidente Adriano [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti