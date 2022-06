“Olympian Sport”, l’inarrestabile ASD montanarese, ha appena concluso un anno di attività molto intenso. Nel tirare le somme sente dovuto anche un ringraziamento all’Amministrazione Comunale.

“Un altro anno di attività sportiva e formativa è terminato. L’‘Olympian Sport Montanaro’ ha cercato di fare tutto il possibile sia con l’attività sportiva, sia facendosi parte attiva in ogni iniziativa sociale programmata a Montanaro; questo compatibilmente con i soli due giorni disponibili per l’associazione per gli allenamenti, non avendo nessun tipo di struttura fissa a livello di sede – spiega Stefano Quattrone insieme al fratello Francesco, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’ASD –. Dopo un gennaio da dimenticare, poiché siamo rimasti fermi a causa dell’aumento dei contagi legati al Covid, ed un febbraio ed un marzo senza attrezzatura/tatami, abbiamo potuto finalmente riprendere l’attività a pieno regime mantenendo gli stessi due giorni richiesti ad inizio stagione ed i medesimi orari, di modo da non stravolgere gli orari famigliari e permettendo, in particolare, ai bambini più piccoli di proseguire gli allenamenti. Non è stato facile cambiare quattro volte in un anno sede di allenamento a Montanaro, ma ce l’abbiamo fatta ad andare avanti… estendendo le nostre attività anche a Foglizzo, Caluso e Saluggia. – aggiungono -. Un grosso grazie va a tutti i bimbi e ai ragazzi che hanno partecipato con impegno alle nostre attività: siete stati tanti, bravi e questo ci onora, ma un grazie va soprattutto ai genitori e ai nonni che hanno creduto in noi. E anche se non abbiamo potuto partecipare a nessuna competizione sportiva, siamo contenti ugualmente per l’impegno messo in quelle due lezioni settimanali che hanno portato ottimi risultati. Ci teniamo anche a fare un ringraziamento all’Amministrazione Comunale, che senza tanti proclami ha aiutato concretamente le associazioni, compresa la nostra, in modo da mantener vive le tante iniziative proposte. Senza il suo supporto non sarebbe stato possibile organizzare nulla”.

L’appuntamento con “Olympian Sport” ora è per settembre, per ripartire alla grande.

