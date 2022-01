Un 27enne già noto alle forze dell’ordine è stato fermato questa mattina dai carabinieri della compagnia di Chivasso dopo un inseguimento tra San Benigno e Montanaro. L’uomo, alla guida di una Fiat Grande Punto, non si è fermato all’alt dei militari a San Benigno, ha speronato la vettura dei carabinieri ed è scappato fino a Montanaro, in piazza Massa, dove è stato bloccato da un’altra pattuglia. Un militare in servizio alla stazione di Volpiano è rimasto lievemente ferito. Il 27enne dovrà ora rispondere di resistenza e danneggiamento

