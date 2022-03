MONTANARO. Tante le azioni di solidarietà e di aiuto che si stanno compiendo verso la popolazione ucraina, gesti che mettono in luce la grande umanità delle persone. Un’umanità che a Montanaro, non è mancata neanche in questa occasione e che ha visto lo scorso lunedì 7 marzo l’Istituto Comprensivo del paese, insieme all’AICAP, l’Associazione Commercianti, unita per una raccolta di beni di prima necessità per l’Ucraina.

Una raccolta che dovrà supportare il centro profughi di Baia Mare, a 70 km dal confine tra Ucraina e Romania e che ha coinvolto più di 40 scuole della provincia [...]