“Solo chi osa, impara a volare” diceva Luis Sepùlveda ed è su questa scia che il fotografo montanarese Fabio Rinaldi, 49 anni, si è rimesso in gioco, sperimentandosi come mental coach nel mondo dello sport. Un “allenatore della mente” letteralmente parlando, che contribuisce a trovare le capacità ” interiori” degli atleti, non ancora affiorate e che sono utili per raggiungere gli obiettivi.

Un percorso importante dunque, sia per gli sportivi professionisti che amatoriali, che nasce proprio dalla passione che Fabio Rinaldi ha sempre avuto per la corsa e che mise in pratica molti anni fa, [...]