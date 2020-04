MONTANARO. Restiamo Sani raccoglie 1000 euro per l’emergenza

L’associazione “Restiamo Sani” di Montanaro ha voluto ricordare la Festa della Liberazione in modo originale e sensibile, prendendo spunto dalle esigenze economiche che si manifestano in questa tremenda crisi: una raccolta di fondi di “solidarietà alimentare” per sostenere le persone in difficoltà.

La raccolta è terminata simbolicamente proprio il 25 aprile. La “Cassa di Solidarietà” dei Restiamo Sani è riuscita a mettere insieme 1.000 euro. In parte sono soldi che i Restiamo Sani avevano già in cassa e che erano destinati a iniziative pubbliche per celebrare il 25 aprile: iniziative che quest’anno ovviamente il lockdown non ha consentito di realizzare.

Il resto è stato aggiunto dai cittadini che hanno aderito alla raccolta. I 1.000 euro sono stati subito versati su un conto corrente del Comune indicato dal sindaco Giovanni Ponchia.

I Restiamo Sani ieri hanno diffuso un comunicato nel quale ringraziano “tutte quelle famiglie che hanno voluto contribuire in questo momento difficile e complicato”. Inoltre ringraziano gli amministratori del gruppo facebook “Sei di Montanaro se” che hanno pubblicizzato e sostenuto la loro campagna di solidarietà.

I Restiamo Sani proseguono con un “grazie anche a chi ha saputo raccogliere i suggerimenti dell’opposizione, attivando un IBAN per la solidarietà alimentare. Queste azioni esaltano il senso di fiducia reciproca e condivisa all’interno della nostra comunità, quindi è per noi doveroso dire grazie anche al nostro Sindaco”.

Commenti