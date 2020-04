MONTANARO. Primo decesso per Covid da Anni Azzurri

E’ mancato oggi in ospedale a Chivasso, uno dei tre pazienti risultati positivi al tampone dopo il ricovero.

A darne l’annuncio, il sindaco Giovanni Ponchia nel consueto bollettino serale: “Purtroppo ci ha lasciati un ospite di Anni Azzurri che era stato ricoverato all’ospedale di Chivasso. L’Amministrazione Comunale partecipa al dolore dei familiari con tanto affetto.

Altri 3 anziani sono ricoverati in ospedale ed in struttura ci sono diversi casi di isolamento di ospiti che presentano i sintomi del virus”.

Eppure, qui come altrove, tamponi non se ne fanno.

“Anche oggi ho sollecitato l’Aslto4 per l’effettuazione dei tamponi nella RSA di Montanaro. Continuerò a farlo tutti i giorni fino a quando non arriveranno. Pur capendo le difficoltà del momento credo che non si possa più attendere oltre”.

Sarà un 25 Aprile triste quello di Montanaro, uno dei paesi simbolo della Resistenza in Canavese. Ecco come Ponchia intenderà cerebrale la ricorrenza quest’anno: “Quest’anno il 25 aprile, festa della Liberazione vorrei commemorarla davanti alla sede di “Anni Azzurri” perché è lì che tutti noi stiamo lottando per difenderci “dall’oppressore”, il virus”.

