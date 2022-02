“Olympian Sport”: educare attraverso lo sport… questo l’obiettivo dell’associazione sportiva e di promozione sociale nata nel 2016 da un’idea di Stefano e Francesco Quattrone. Associazione già insignita, l’anno dopo, dal premio al Merito Sportivo agli Awards CSEN 2017.

Fiore all’occhiello di “Olympian Sport” è la funzione motoria, attraverso il progetto europeo registrato “Movi-Mente®” (muoversi bene ed apprendere meglio), nato dall’esperienza ultradecennale sul tatami da “Judokando”, in Lombardia, con la fusione di una ricerca scientifica dell’università di Pedagogia di Verona che tratta la neuromotricità giocando a far muovere i bimbi dai 3 ai 6 anni. Tramite il gioco e gli esercizi si aiutano i più piccoli ad affinare le loro capacità e ad allontanare futuri eventuali problemi, sempre più presenti al giorno d’oggi in società, quali disgrafia, mancanza di coordinazione e disturbi dell’attenzione. Un discorso educativo che permette lo sviluppo della neuromotricità attraverso movimenti fondamentali che vanno, inizialmente, dalla sensorialità tattile, esplorazione della spazialità, motilità, propriocezione, coordinazione occhio-mano ecc, il tutto inserito in uno scenario fantastico dove si riproducono le movenze degli animali attraverso movimenti, alcuni dei quali mossi con frequenza, durata ed intensità, tipo: capovolta, rotolamento, brachiazioni, striscio (movimento del coccodrillo), prese sulla scala svedese (movimento del gorilla), salto del canguro, del coniglietto ecc. “La scala svedese è orizzontale ed è fatta di un legno particolare, componibile, lunga tre metri, con i pioli a misura delle mani dei bambini. Noi siamo stati i primi a progettare e produrne una trasportabile e questo attrezzo ha un’utilità importante nelle nostre attività – spiega Stefano Quattrone, iniziatore del progetto in provincia di Torino, il terzo in Piemonte –. Nella stagione 2021/22 abbiamo anche dato disponibilità per la formazione dell’attività a 6 tirocinanti, presso le nostre sedi, a già professionisti del settore (psicologi ed istruttori di fitness) per per inserirli, successivamente, nel progetto ‘Movi-Mente®’, attività molto richiesta ed in continua crescita. Infatti è costante la ricerca di personale idoneo da inserire nel progetto, in particolare pedagogiste”.

Una volta arrivati al compimento dei 5/6 anni, i bambini sono pronti per cominciare ad approcciarsi ad uno sport vero e proprio, ma non solo… infatti sono pronti anche per la scuola essendosi approcciati a concetti fondamentali quali l’ascolto, l’attesa, l’accettazione delle regole e la volontà nell’essere più propositivi nel fare in parallelo ai movimenti tipici di uno sport. In assoluta imparzialità, chi vuole rimanere in associazione può passare al judo nelle classi 5-9 anni, successivamente al judo ragazzi 10-16 anni, ed entrare nella squadra agonistica di categoria, dagli Esordienti ai Cadetti e Juniores. Dai 21 anni ai 35 anni si rientra nei Senior e dopo nei Master +35 e over 40. “Il judo lo insegniamo a livello pratico/tecnico ma anche teorico e culturale – affermano i Quattrone -. Noi siamo stati allievi di maestri che hanno tramandato un flusso da fonti certe di educazione e didattica e nipponica. Tramandare è tanto importante quanto affiancarsi alle esigenze dei giovani allievi. Insegniamo la storia del judo, integriamo con le spiegazioni tecniche, i termini giapponesi, la spiegazione dei concetti e la pratica sportiva in sé. Ci alleniamo alla resistenza, alla forza e alla velocità, attraverso la sollecitazione muscolare e cardio – aggiungono –. Cultura e sport sono un binomio completo, si dice infatti che un buon allenato di judo difficilmente rinuncia di fronte alle difficoltà. Fondamentale, anche in tal senso, è poi imparare la caduta… infatti, fra tutte le arti marziali, il judo parte dall’insegnamento delle cadute tradizionali fino ad arrivare alle evoluzioni aerodinamiche, le affronta in ogni modalità ed adattamento alle situazioni. Il cadere insegna a rialzarsi più forte ogni volta, perché può cadere il corpo ma lo spirito no, lui si eleva”.

L’associazione è iscritta allo CSEN e alla federazione FIJLKAM, ed ha insegnanti e istruttori qualificati CONI. Inoltre i fratelli Quattrone possono annoverare un curriculum sportivo ampiamente qualificato, non fatto di palmarès, ma costruito su decadi di esperienza nel mondo dello sport e di prominente rilievo sia sotto il profilo da dirigenti ed organizzatori di eventi, corsi, promozioni sportive e manifestazioni, che sul piano del training, dove stanno molto attenti all’allenamento in base alle fasce di età e crescono gli atleti sui principi di etica sportiva. A dimostrazione di questo continui e assidui sono i corsi di formazione seguiti ogni anno e i podi vinti nei tornei dagli allievi. A quest’ultimo riguardo possiamo citare Andrea Giulia Rocco, nel campionato nazionale di judo 2018 e Thomas Corrado, campione italiano categoria Esordienti nel 2019, ad esempio.

Da Montanaro l’“Olympian Sport” si è estesa, a gran richiesta, in zone limitrofe quali Caluso e Foglizzo. A Foglizzo presso l’asilo infantile insegnando percorsi di attività motoria base e a Caluso, presso lo “Spazio Divertimento”, con i corsi legati a “Movi-Mente®”. A Montanaro attualmente l’associazione è in attesa di riprendere i corsi all’interno della scuola media “Giovanni Cena”, dove opera da anni, ed ora li svolge in una sala di “Cà Mescarlin”: nello specifico si tratta dei corsi “Movi-Mente®”, dell’attività di ginnastica per il mantenimento della pratica del judo, dei corsi di yoga e pilates.

Ma non solo: in passato anche nordic walking, fitwalking e tennis, quest’ultimo inclusivo di due mini tornei a premi e un maestro federale professionista del settore, fra le attività dell’associazione. E inoltre gare podistiche e di judo con il ricavato devoluto in beneficenza ai bimbi malati, presentazione di libri, stage di judo, stage-vacanze mare e il progetto futuro di stage-vacanze montagna. Al momento, in agenda, ci sono poi in programma un seminario sui disturbi dei bambini (dsa e adhd) ed anche un progetto sull’autismo su sport integrato.

Molti, inoltre, i progetti presentati nelle scuole d’infanzia, primaria e secondaria con tante ore di volontariato. L’associazione, infatti, fin dal principio è molto attiva anche sul sociale.

Insomma… con “Olympian Sport” molto di più che solo sport!

INFO: Associazione “Olympian Sport”, telefono: 3206375778 – 3498335144, e-mail: olympiansport@libero.it, sito: www.olympiansportpiemonte.com , Facebook: “Olympian SPORT Montanaro”, Instagram: “olympiansportmontanaro2016”

Commenti