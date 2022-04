Sabato 23 aprile l’asd montanarese “Olympian Sport” ha preso parte a “Judo for Peace”, un’iniziativa a favore e celebrazione dei valori della pace. L’evento si è svolto presso il Centro Sportivo Marziale di Ivrea, in collaborazione con il maestro Renzo Cornetti.

“Si è trattato di un incontro conviviale fra giovani atleti, nello specifico bambini ed adolescenti. Un giornata importante, voluta per trasmettere l’importanza dei valori della pace in generale e, in particolare, in un triste momento storico come quello che stiamo vivendo, assistendo all’assurda guerra fra Russia e Ucraina… un qualcosa che sembra surreale nel 2022 – spiega Stefano Quattrone, presidente dell’associazione “Olympian Sport” -. Sono state delle belle ore trascorse insieme fra sport e cultura marziale del rispetto, per ricordare quanto sia importante la pace e quanto sia fondamentale impegnarsi perché regni sovrana per il bene di tutti”.

“Olympian Sport” è molto attiva anche nel campo del sociale e questo fin dal 2016, anno della sua fondazione. L’obiettivo di questa associazione sportiva e di promozione sociale è di educare attraverso lo sport e di insegnare i valori fondamentali della vita in maniera sana e costruttiva. Quindi non solo insegnamento della teoria e pratica del judo, ma molto di più. Concetti quali rispetto, integrazione, collaborazione, educazione sono basilari e non esiste mezzo migliore dello sport per trasmetterli a grandi e piccini, con la speranza di vivere in un mondo migliore.

