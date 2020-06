MONTANARO. Oggi l’ultimo saluto a Luigi Moras, volontario in Pro Loco

Ha lasciato un grosso vuoto in paese la scomparsa di Luigi Moras. Lo storico volontario della Pro Loco aveva 75 e un male che, nel giro di una manciata di mesi, l’ha strappato ai suoi affetti.

Non era mai entrato nel direttiva dell’associazione, ma era uno di quei volontari che non mancavano mai. “Gli piaceva far le feste, dare una mano, non si tirava mai indietro” racconta chi, in quegli anni, era sempre in trincea con lui. Era entrato in Pro Loco nell’agosto del 2012 e ben presto ne era diventato colonna portante, uomo di fiducia. Al suo fianco, instancabile, anche la moglie Paola.

Ha smesso nel gennaio del 2019, quando l’ex presidente Vilma Bassino ha deciso di non ricandidarsi più, di fare un passo indietro. Gli anni iniziavano a farsi sentire e così, lui e la moglie hanno deciso di terminare quel bel ciclo vissuto insieme, fianco a fianco. Come sempre avevano fatto nella vita.

Ad unirsi al cordoglio della famiglia anche l’attuale direttivo della Pro Loco: “Con rispetto e cordoglio ci uniamo nel dolore per la scomparsa di Luigi alla moglie Paola e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. A Luigi, da parte del direttivo, va il più sincero grazie per il grande lavoro svolto per la Pro Loco”.

L’ex presidente Bassino, lo ricorda così: “Grazie per tutto il supporto e la collaborazione che hai dato a me personalmente ed alla Pro Loco”.

