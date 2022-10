E se il territorio Pogliani, da frazione diventasse totalmente parte integrante del Comune di Montanaro?

Potrebbe sembrare una cosa surreale, non fattibile, forse impensabile… Ma invece dal programma elettorale presentato nel 2019 dal gruppo Salviamo Montanaro se ne parlava.

Sì, era uno dei punti elencati in grassetto che l’attuale amministrazione guidata dal Sindaco Giovanni Ponchia, aveva messo in lista e che progettava per il futuro del paese.

“Valutare l’annessione di tutta la frazione Pogliani al Comune di Montanaro per farla sentire parte integrante della nostra comunità” – così citava il documento elettorale proposto ai cittadini montanaresi prima [...]