MONTANARO. “Io non sono un guerriero e non avrei voluto combattere alcuna battaglia, ma ho scelto di curarmi… e di non arrendermi… Perché a te, nemico mio, non voglio regalare un minuto di più”.

Erano queste le parole che il montanarese Adriano Magurno, nel 2019, scriveva come sfondo ad una delle sue composizioni video musicali più conosciute nel web. Non voleva arrendersi Adriano e non l’ha mai fatto, neanche quando la malattia era tornata a bussare.

Una malattia che purtroppo ha avuto la meglio, quando sabato 19 febbraio a Montanaro, si è appresa la notizia della [...]