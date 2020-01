MONTANARO. Lutto in paese per la scomparsa dello chef Diego Baro

Lutto in paese per la scomparsa di Diego Baro. Lo chef, conosciuto in tutto il Canavese, aveva 46 anni appena. Era stato colpito da un malore improvviso mercoledì scorso. Un’emorragia celebrale che non gli ha lasciato scampo nonostante due interventi chirurgici. Si è spento questa sera presso l’ospedale di [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti