MONTANARO. Sembra ieri, che il giovane montanarese Lorenzo Rinaldi, oggi diciottenne, iniziava a fare i suoi primi passi a bordo di una bicicletta. Prima sul seggiolino con il papà Fabio e poi a 12 anni a pedalare per i boschi… Un amore che ogni giorno si è trasformato in qualcosa di più, concretizzandosi in un sogno… Quello di diventare un ciclista professionista.

Un sogno che ha preso forma, con vittorie e partecipazioni a molte gare, fino a giungere a questo 2022.

Proprio da quest’anno infatti Lorenzo Rinaldi, ha cambiato categoria con gli under 23 ed è [...]