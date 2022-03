E’ stato un fine settimana di lavoro e di confronto con realtà internazionali, impegnate nella didattica per i disturbi del neurosviluppo, quello degli scorsi 11-12-13 marzo. Si tratta del secondo convegno internazionale “AutJudo”, una rassegna svoltasi a Verona che ha visto la presentazione delle attività delle società sportive del progetto “Erasmus+”. Un momento di riflessione sul come lo sport sia utile per accrescere l’integrazione di bambini e ragazzi autistici e di come lo si possa fare attraverso la pratica di una speciale tipologia di judo, adattato alle loro necessità. Incontri formativi, conferenze e momenti pratici… un week-end davvero intenso.

A un evento così importante non poteva mancare l’asd “Olympian Sport”. “Al centro dell’incontro ci sono stati i risultati dell’ampio progetto che negli ultimi tre anni ha consentito di portare avanti, in scuole di judo italiane ed estere, corsi appositi per bimbi e ragazzi con sindrome dello spettro autistico – spiega Stefano Quattrone, presidente dell’asd -. Medici, volontari di diverse associazioni, allenatori, tecnici di judo del territorio nazionale ed europeo si sono incontrati per confrontarsi fra loro e per condividere le proprie esperienze”.

Momenti significativi e di forte impatto sociale… perché l’integrazione di tutti è fondamentale e bisogna collaborare per renderla concreta. “Il tema trattato è delicato, data la sempre più alta diffusione dello spettro autistico, e non essendoci una soluzione scientifica per porvi rimedio a livello medico ‘classico’ è importante provare ad avvicinarvisi attraverso altre vie, come ad esempio con i progetti che portano buoni risultati oggettivi” aggiunge Quattrone.

