MONTANARO. Liliana Ravagnolo e il lancio da Cape Canaveral

A pochi minuti dallo storico lancio della navetta Crew Dragon della SpaceX dal “Kennedy Space Center” di Cape Canaveral, in Florida, non poteva che essere la dottoressa Liliana Ravagnolo a raccontare come si diventa astronauti.

Responsabile della definizione, sviluppo e certificazione del training per gli [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti