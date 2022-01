MONTANARO. Foglie rosse giganti “abbracciate” e un arcobaleno di fiori colorati a fare da contorno, così nel weekend appena trascorso è stata promossa l’iniziativa del Cuore Fiorito a Torino. Uno scenografico cuore palpitante curato dai Maestri fiorai di Torino e provincia, a cui hanno aderito anche Melina e Michela Pititto, titolari dell’attività L’Albero della Vita di Montanaro.

Le due fioriste montanaresi, sorelle nella vita di tutti i giorni, hanno infatti partecipato come promotori dell’evento insieme ad altre 22 attività sparse per il torinese, portando la loro professionalità e la loro creatività da Via Roma [...]