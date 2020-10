MONTANARO. La Croce Rossa riattiva il servizio di pronto farmaco e spesa a domicilio

In seguito all’aumento dei contagi da COVID-19 nel nostro Comune, il Comitato di Montanaro della Croce Rossa Italiana ha deciso di riattivare il servizio di Pronto Farmaco e consegna alimenti presso l’abitazione, esclusivamente per le famiglie dichiatate in quarantena. Le richieste dovranno pervenire direttamente al centralino del Comitato fra le ore 08.00 e le ore 15.00 dal lunedì al venerdì al numero 011 9193299. In seguito alla richiesta i Volontari provvederanno alla consegna a domicilio della spesa o dei farmaci fra le ore 17.30 e le 19.00 del giorno stesso. La spesa va ordinata al negozio di fiducia (ovviamente a Montanaro) comunicando che il ritiro verrà fatto dalla Croce Rossa, la quale anticiperà il costo e quando i volontari arriveranno a casa, si potrà comunicare se procedere al rimborso TRAMITE BONIFICO BANCARIO (a fronte dello scontrino fiscale) oppure in contanti al termine del periodo di quarantena, direttamente in sede.

Commenti