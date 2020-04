MONTANARO. In piena pandemia, fioccano multe in paese

E’ diventato un caso in paese quello di Tiziana Colasanto, titolare di un negozio di acconciature in via Cesare Battisti, che ha pubblicato un video denunciando quanto vissuto in questi giorni.

Alla commerciante, infatti, in piena pandemia, in piena emergenza sanitaria, sono stati notificati due atti giudiziari, due multe.

L’esercente, ripercorrendo con lucidità i fatti si domanda come possa essere possibile che in un momento di emergenza come quello che l’intero paese sta attraversando, la polizia municipale e gli uffici impegnino il loro tempo nel generare atti di questo tipo.

“Il mio negozio è chiuso e non è ancora chiaro quando riuscirò a riaprire. Sempre che ci riesca. Pur volendo pagare queste due multe non saprei come fare. Il mio conto corrente, come quello della maggior parte dei commercianti, è vuoto e tutti i tetti massimi dei fidi concessi sono stati raggiunti.

Abbiamo le tasse da pagare nonostante non si lavori. Stiamo pregando di ripartire e non ce lo fanno fare. Con tutta l’educazione, la benevolenza e il rispetto, mi appello alla clemenza del sindaco. Non può chiedermi in un momento come questo di pagare anche due multe. Non posso, non ho i soldi.

Per sopravvivere e per stare in piedi stiamo non pagando moltissime cose, non solo le multe. Se non fosse possibile, non importa. Pagherò le multe quando avrò nuovamente i conti attivi”. Infine Tiziana Colasanto termina il suo appello al sindaco chiedendosi: “Andrà tutto bene? Io non ci credo…”.

