MONTANARO. Il Pd si schiera al fianco delle associazioni

Il Partito Democratico di Montanaro si schiera a difesa delle Associazioni presenti sul territorio Montanarese.

Con una lettera inviata al Sindaco Giovanni Ponchia, il PD chiede importanti interventi economici che permettano la sopravvivenza delle stesse.

“Nel periodo dell’emergenza – spiega il segretario, Francesco Amatuzzo – le associazioni non hanno potuto svolgere le proprie attività che sono basate esclusivamente sul volontariato degli associati e quindi fanno fatica a ripartire.

Per il PD il variegato mondo delle associazioni svolge un ruolo determinante per rendere un paese come Montanaro vivo, coeso, attivo e soprattutto per farlo diventare una vera comunità. l’esempio della Protezione Civile e della Croce Rossa di questo periodo ne è un esempio.

L’impegno del circolo PD di Montanaro nei confronti delle Associazioni viene da lontano ed era già sfociato in un incontro pubblico svoltosi il 22 ottobre 2019 sulla riforma del terzo settore”.

Ecco la lettera integrale

Egr. Sig. Sindaco,

ci permettiamo di scriverle in relazione alla situazione di crisi che il mondo dell’associazionismo del

nostro territorio, così come per tutta Italia, sta vivendo a seguito dell’emergenza sanitaria causata

dall’epidemia Covid-19.

Il mondo del terzo settore, assai variegato al suo interno, presenta sicuramente realtà

profondamente diverse tra di loro ma che, nel periodo di emergenza, sono state accomunate da

una brusca frenata nelle proprie attività, quasi esclusivamente basate sull’azione volontaria dei

propri associati.

La ripartenza, per queste realtà che rappresentano un importante strumento di coesione sociale,

sarà incerta, difficile. Queste importanti realtà a volte integrano, o si sostituiscono addirittura, al

settore pubblico in importanti servizi alla comunità: le società sportive sono un ottimo catalizzatore

di giovani cittadini che vengono impegnati in attività sane e costruttive; sono importanti anche le

attività di associazioni culturali e ricreative impegnate nella conservazione della cultura e della

memoria locale e nell’offerta di servizi culturali, oppure ancora le associazioni di volontariato che

tanto si sono impegnate nel corso dell’emergenza, solo per fare alcuni esempi.

Ci sembra, in sostanza, che le varie realtà territoriali abbiano calzato perfettamente in molti anni di

lavoro quello spirito racchiuso nel “principio di sussidiarietà” sancito all’articolo 118 del titolo V della

nostra Costituzione.

Siamo consapevoli che questo periodo di emergenza abbia calato sul nostro terzo settore nubi

assai oscure che potrebbero minacciare la stessa sopravvivenza di alcune realtà con un

conseguente impoverimento di importantissimi connettori e collettori della vita sociale cittadina.

Fatte queste doverose premesse chiediamo un intervento fattivo e tangibile a favore delle

associazioni montanaresi consistente in sgravi dal punto di vista fiscale, là dove previsto, e,

soprattutto, uno sgravio consistente degli affitti e delle spese per le sedi comunali che, peraltro,

non sono state utilizzate durante il periodo di lockdown ma che, difficilmente, potranno essere

utilizzate a breve.

La richiesta andrebbe incontro, in molti casi, anche all’assenza di incassi dovuti ai mesi di chiusura

che non permettono di avere la liquidità necessaria per far fronte ai costi fissi, nell’incertezza,

ancora attuale, di cosa potrà succedere nei mesi a venire.

Certi che la sua sensibilità umana e politica potrà comprendere le ragioni di questa nostra richiesta

restiamo in attesa di un eventuale suo intervento a sostegno del terzo settore e restiamo a

disposizione per una eventuale costruttiva discussione sull’argomento.

Partito Democratico di Montanaro

Il Segretario – Francesco Amatuzzo

