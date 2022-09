Il Consiglio Comunale aperto di fattosi si è “limitato” ad un confronto tra la maggioranza ed il Comitato Ambientale del paese.

Un occasione in cui anche l’amministrazione guidata dal primo cittadino Ponchia ha cercato di dibattere agli interventi della serata.

“E’ stato il momento per fare il punto su tutte le attività che l’amministrazione comunale ha portato avanti in questi mesi. – ha commentato il Consigliere Claudio Schifanella – Per condividere e analizzare con i cittadini il progetto, a partire dalla serata informativa dello scorso luglio, fino ad arrivare alla costituzione della commissione speciale che concluderà [...]