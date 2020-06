MONTANARO. Frana la strada e si ribalta cisterna con 2mila litri di latte

Viaggiava sul lato sinistro della strada per motivi ancora da accertare. Forse, ed è una delle tesi al vaglio, per non rigare la fiancata del mezzo con gli alberi che affacciano lungo la via bianca che dalle cascine Valle Orco e Cena, corre verso l’abitato del paese.

Improvvisamente però, la sponda di quella strada battuta ha ceduto e il mezzo, con il suo pesante carico di 2mila litri di latte fresco appena munto, si è ribaltato.

E’ successo domenica pomeriggio a Montanaro lungo Via Nuova.

Fortunatamente non ci sono stati feriti e tutto il latte è stato recuperato grazie all’intervento di un altro camion cisterna.

Il mezzo, invece, è stato portato via solo lunedì mattina, grazie all’intervento di un carrattrezzi.

