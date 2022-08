MONTANARO. Doppio incendio in via Silvio Pellico. Ieri pomeriggio alle 13 la camera da letto di un appartamento a pochi passi dal Castello, ha preso fuoco per cause da accertarsi. A spegnere le fiamme ci hanno pensato i Vigili del Fuoco di Torino Stura e Volpiano. Il focolaio, però, si è riacceso nella notte, partendo da un materasso. Alle 4 i pompieri sono dovuti intervenire nuovamente per spegnere definitivamente l’incendio.

Nello stabile erano in corso lavori di ristrutturazione.

