MONTANARO. E dopo due anni di limitazioni dovute all’emergenza pandemica, ritorna a Montanaro la Sagra del Canestrel, che vedrà nell’ultimo weekend di maggio, la Proloco di Adriano Guain impegnata nella preparazione dell’evento.

La Sagra del Canestrel, evento di punta e molto sentito tra i montanaresi, avrà come protagonista il Castello dei Conti Frola, dimora storica in cui si svolgeranno tutte le serate inserite in programma dal 28 al 30 maggio.

Serate sotto le stelle che tra pietanze culinarie come grigliate e paella e musica suonata da diverse orchestre e gruppi porteranno una ventata di freschezza e [...]