MONTANARO. Celebrato il primo matrimonio dell’era Covid. Il Covid19 è riuscito a stravolgere anche il fatidico giorno del sì, portando molti futuri sposi a rinviare i preparativi e la data delle nozze. Ma non tutti hanno optato per il rinvio, come i due coniugi montanaresi Luca Gulotta e Valentina Polin che sabato 6 giugno hanno coronato il loro amore unendosi in matrimonio, presso l’androne del Comune del paese.

Nessun invitato presente e da sfondo solo i due testimoni e il primo cittadino Giovanni Ponchia a celebrare il rito. Tutti rigorosamente distanti, tutti indossando le mascherine e con l’immancabile igienizzante per le mani da utilizzare al momento delle firme. Una modalità di celebrazione particolare, quella alla quale hanno assistito, ma che ha permesso ai novelli sposi di realizzare il loro sogno.

E lo racconta anche il sindaco Ponchia, in un post pubblicato sulla pagina Facebook “Il Sindaco Informa: “Pubblico alcuni momenti del matrimonio che ho avuto il piacere di celebrare, il primo post Covid-19. Finalmente un momento gioioso, anche se con qualche differenza rispetto alla normale prassi.

Lo abbiamo celebrato all’aperto sotto l’androne del Comune, davanti alla scalinata delle sale auliche.

Un primo segnale di ripartenza che spero possa essere l’inizio di un ritorno a quella normalità che tutti stiamo aspettando. – E conclude il post scrivendo – “Un caloroso augurio ai novelli sposi da parte dell’Amministrazione Comunale per un futuro sereno ed un personale ringraziamento per aver dato a questa giornata un significato speciale, dopo le tante preoccupazioni vissute in questi mesi”.

Un sì speciale che ha donato finalmente un giorno a colori alla piccola Montanaro, dopo i tanti trascorsi in bianco e nero e come dice il detto: “Viva gli sposi”!

