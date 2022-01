Con la nomina di Antonino Careri come componente del C.I.S.S, il Consorzio Intercomunale per servizi sociali, qualcosa cambia anche all’interno del gruppo consiliare IdeaMontanaro. La nomina nel CDA del C.I.S.S è gratuita e non è incompatibile con quella da consigliere comunale, ma lo storico medico di famiglia del paese ed ex assessore, ha deciso comunque di dimettersi, impegnandosi a pieno in questa “nuova missione” e smuovendo così gli equilibri portati avanti fino ad oggi dal Gruppo.

Nei prossimi giorni quindi, sulla scrivania del primo cittadino [...]