MONTANARO. Bella Ciao a tutto volume, Bettini (Lega) “Stavo chiamando i carabinieri”

Ormai è un caso. La musica a tutto volume messa da una montanarese nel giorno della Liberazione sta diventando un caso politico, oltre ad un rocambolesco caso di cronaca.

Quei decibel sparati nel silenzio del lockdown avevano spinto i vicini di casa a chiamare i carabinieri convinti che si trattasse di un rave party.

Verificato che non c’erano raduni illegali, nessun assembramento e solo una festa tra finestre balconi e cortili, tutto sembrava essere rientrato.

A rinfocolare la polemica ci ha pensato oggi il leader montanarese della Lega, Enrico Bettini, consigliere comunale, che sui social ha candidamente dichiarato: “Ieri non sono stato io a chiamare i carabinieri, ma stavo per farlo”.

Ecco il suo intervento

“Ognuno a casa propria può ascoltare la musica che crede, ma non può obbligare i vicini (e in questo caso anche i lontani) a fare lo stesso. E’ il principio elementare di libertà individuale: quella di ognuno finisce quando limita quella di un altro: nella fattispecie la mia di stare tranquillo a casa senza rottura di timpani. Non esprimo giudizi sul tipo di musica, ma il gesto di prepotenza di chi l’ha imposta la qualifica a prescindere. Non ho chiamato i Carabinieri, ma stavo per farlo…”

