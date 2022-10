Se si potessero riassumere i cento anni della Banda Musicale Montanarese in qualche parola, si potrebbe scrivere di musica, di passione e soprattutto di amore per il territorio.

Una storia secolare partita da lontano, esattamente nel 1922, in cui le note impartite da uno spartito musicale insieme all’entusiasmo dei musicanti, han fatto sempre da regina.

Un entusiasmo che negli anni non si è mai spento e che ha portato la musica in ogni luogo e in ogni angolo del paese, spaziando dalle feste di tipo civile e religioso, a quelle cantonali, per il Carnevale, per la [...]