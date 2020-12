MONTANARO. Babbo Natale arriva tra i bambini, grazie alla Pro Loco

Anche se in questo dicembre particolare, Babbo Natale non può abbracciare di persona tutti i bambini, non è detto che non possa farlo a distanza. Ed è così che nella mattinata di giovedì 17 dicembre, la Pro Loco di [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti