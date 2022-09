MONTANARO. Auto in fiamme in A4: conducente illeso

E’ iniziata in maniera sfortunata la giornata per un operaio di 54 anni di Montanaro. Questa mattina all’alba si stava recando a lavoro a Torino e stava percorrendo l’autostrada Torino-Milano quando all’altezza del comune di Settimo, dal motore della sua auto ha iniziato ad uscire del fumo. E’ riuscito ad accostare e uscire dall’abitacolo, ma in un attimo le fiamme avevano già avvolto la sua Peugeot 307. Le fiamme sono state poi domate dai vigili del fuoco di Torino Stura. E’ probabile che le fiamme siano divampate da un guasto elettrico.

© 2021 - LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA | Cookie Policy - Privacy Policy