MONTANARO. Arrivano i tamponi in casa di riposo

Oggi sono stati eseguiti i tamponi presso la Rsa montanarese Anni Azzurri.

“Esprimo tutta la mia gratitudine all’AslTo4, al SISP, all’Unità di Crisi Regionale, al Signor Prefetto, alla Città Metropolitana di Torino ed a tutti coloro che hanno ascoltato il “grido” di aiuto che arrivava dalla RSA di Montanaro” dichiara in sindaco Giovanni Ponchia che, da giorni, si sta battendo per far sottoporre ad esami ospiti e personale della struttura.

Il ringraziamento più grande va alla Direttrice di “Anni Azzurri” Dott.ssa Simona Vallino che ha gestito con professionalità e caparbietà la difficile situazione sanitaria.

Non ci resta che attendere i risultati sperando in ulteriori buone notizie.

