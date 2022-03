MONTANARO. “Montanaro vince contro Iliad”… Così nel mese di gennaio tuonava la sentenza del Tar Piemonte, che metteva nero su bianco il diritto, da parte del Comune, di pianificare l’arrivo di nuove antenne per telefonia mobile all’interno del proprio territorio, sia come piano di localizzazione approvato dal Consiglio Comunale, sia come condivisione con i rappresentanti eletti dai cittadini.

E invece a distanza di qualche mese, senza perdere molto tempo, come rilevabile dal SUAP del Comune di Montanaro, sono state ripresentate da parte di Iliad, due nuove richieste di installazione di ripetitori telefonici, sempre in strada [...]